İzmir'de korkutan görüntü! Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdım

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Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.