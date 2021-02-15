İzmir'de korkunç ölüm! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A. (22), 112 Acil Servis'i arayarak annesi Sibel A'yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A, hastanede yaşamını yitirdi.







Cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen O.A. evin önünde, "Benim kafam güzel. Ben benden gitmişim. Bunu da gördüm. Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü." diyerek feryat etti.



Kadının intihar etmiş olabileceği de ileri sürülürken, gözaltına alınan O.A, karakola götürüldü.