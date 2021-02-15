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Gündem
AA- DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç ölüm! Boğazı kesilmiş halde bulundu

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İzmir'de korkunç ölüm! Boğazı kesilmiş halde bulundu
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İzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A. (22), 112 Acil Servis'i arayarak annesi Sibel A'yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmirde korkunç ölüm Boğazı kesilmiş halde bulundu



Cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen O.A. evin önünde, "Benim kafam güzel. Ben benden gitmişim. Bunu da gördüm. Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü." diyerek feryat etti.

Kadının intihar etmiş olabileceği de ileri sürülürken, gözaltına alınan O.A, karakola götürüldü.

İzmirde korkunç ölüm Boğazı kesilmiş halde bulundu

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