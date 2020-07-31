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DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç olay! Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

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İzmir'de korkunç olay! Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti
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İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Yüzbaşı E.T. (36), 4 yaşındaki kızı N.T.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Petrokent Sitesi'nde meydana geldi. Isparta'da görev yapan Yüzbaşı E.T., Kurban Bayramı tatili için geldiği kentte kızı N.T.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine sitede oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından E.T. ve kızının cansız bedeni, otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

E.T.’nin yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrıldığı belirtildi.

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