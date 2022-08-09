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İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu

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#İzmir#Tire#Silahlı Saldırı
İzmirde korkunç olay Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:27

İzmir'in Tire ilçesinde Ergün K., (49) tartıştığı eşi Dilek K.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek K. ile eşi Ergün K. arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergün K. evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dilek K., Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Dilek K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Ergün K., jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Tire#Silahlı Saldırı

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