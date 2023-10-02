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İzmir'de korkunç olay! Şakalaşırken erkek arkadaşını öldüren Meryem tutuklandı

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#İzmir#Karabağlar#Cinayet
İzmirde korkunç olay Şakalaşırken erkek arkadaşını öldüren Meryem tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 14:27

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Meryem Özcan (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat'ı (22) öldürdü. Meryem Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Meryem Özcan'ın elindeki tabanca, erkek arkadaşı Miraç Bulat (22) ile şakalaşırken aniden ateş aldı. Başından vurulan Miraç Bulat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulat, kurtarılamadı. Bulat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Bulat'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, toprağa verildi. Olayın ardından Meryem Özcan, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmirde korkunç olay Şakalaşırken erkek arkadaşını öldüren Meryem tutuklandı

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#İzmir#Karabağlar#Cinayet

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