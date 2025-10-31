İzmir'de korkunç olay! Otomobilini ateşe verdi, alevlerin arasında kaldı

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 07:30

İzmir’in Bornova ilçesinde İlhan Ö. (63), iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası sinir krizi geçirip otomobilini ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi. Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

