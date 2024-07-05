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İzmir'de korkunç olay! Kundaklanan faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara ateş açtılar: 1 ölü, 5 yaralı

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#İzmir#Karşıyaka#Cinayet
İzmirde korkunç olay Kundaklanan faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara ateş açtılar: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 15:19

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kundaklandığı öne sürülen faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara ateş açıldı. Saldırıda Fikriye Silistireli (38) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halindeyken husumetli oldukları kişilerce kundaklandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Silistireli ve 5 yakını yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. 

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#İzmir#Karşıyaka#Cinayet

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