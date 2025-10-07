İzmir'de korkunç olay! Köpeğe ateş etti, yoldan geçen çifti vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı. Tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. ve eşi Şenay I.'ya isabet etti.

Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

