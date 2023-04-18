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İzmir'de korkunç olay! Kendisini iterek yere düşüren oğlunu öldürdü

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet
İzmirde korkunç olay Kendisini iterek yere düşüren oğlunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:41

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Hasan Hüseyin K. (36), işe gitmesi için kendisini uyandırınca tepki gösterip iterek yere düşürdüğü babası Mehmet Ali K. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

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Olay, saat 08.00 sıralarında, Yamanlar 7352 Sokak 13 numarada meydana geldi. İşçi emeklisi 6 çocuk babası Mehmet Ali K. (72), birlikte yaşadığı demir çelik fabrikasında çalışan oğlu Hasan Hüseyin K.'yi (36) işe gitmesi için uyandırmak için odasına gitti. Ancak işe gitmek istemediğini söyleyen Hasan Hüseyin K. babasına tepki gösterip, iterek yere düşürdü.

Yerden kalkıp, yan odadan tüfeğini alan Mehmet Ali K., oğluna doğrultup, ateşledi. Hasan Hüseyin K., beline isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı.

İzmirde korkunç olay Kendisini iterek yere düşüren oğlunu öldürdü

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Hüseyin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Hasan Hüseyin K.'nin cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Ali K., emniyete götürüldü.

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet

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