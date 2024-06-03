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İzmir'de korkunç olay! Kayıp lise öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak, evinin yakınındaki binanın otoparkında ölü bulundu

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#İzmir#Buca#Hasan Hüseyin Kaynak
İzmirde korkunç olay Kayıp lise öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak, evinin yakınındaki binanın otoparkında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 17:32

İzmir'in Buca ilçesinde, dünden beri haber alınamayan denizcilik lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak, yakınları tarafından evlerine 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Kaynak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 16 yaşındaki çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak bayıldı. Polis, korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, dün saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak’ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı.

İzmirde korkunç olay Kayıp lise öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak, evinin yakınındaki binanın otoparkında ölü bulundu

OTOPARKTA ÖLÜ BULUNDU

Bugün de aramalara devam eden yakınları, Hasan Hüseyin Kaynak’ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polisin, Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi.

İzmirde korkunç olay Kayıp lise öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak, evinin yakınındaki binanın otoparkında ölü bulundu


YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hasan Hüseyin Kaynak’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak’a yakınları müdahale etti.

Polis, Hasan Hüseyin Kaynak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İzmirde korkunç olay Kayıp lise öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak, evinin yakınındaki binanın otoparkında ölü bulundu

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#İzmir#Buca#Hasan Hüseyin Kaynak

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