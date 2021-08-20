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GeriGündem İzmir'de korkunç olay! Hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler hayatını kaybetti
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Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç olay! Hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler hayatını kaybetti

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İzmir'de korkunç olay! Hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elif Terziler olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler'i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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