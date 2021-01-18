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Gündem
Davut CAN / DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç olay! Fuar alanındaki gölette cesedi bulundu...

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İzmir'de korkunç olay! Fuar alanındaki gölette cesedi bulundu...
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İzmir'de fuar alanındaki gölette 32 yaşındaki Cem Cihanoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen Cihanoğlu'nun ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konak'taki fuar alanında, bugün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görümce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz Cem Cihanoğlu olduğu saptandı. Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

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İzmirde korkunç olay Fuar alanındaki gölette cesedi bulundu...

İzmirde korkunç olay Fuar alanındaki gölette cesedi bulundu...


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