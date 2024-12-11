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İzmir'de korkunç olay! Evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti

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#İzmir#Ödemiş#Su Kuyusu
İzmirde korkunç olay Evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:52

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 81 yaşındaki Fatma Ballı, evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bademli Mahallesi Hacı Musa Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Fatma Ballı, birlikte yaşadığı kızı hayvanlara baktığı sırada ortadan kayboldu. Yakınları, Fatma Ballı'yı göremeyince çevrede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı.

Ballı, yaklaşık 2 saat sonra kızı tarafından evinin önündeki 20 metre derinliğindeki su kuyusunun 10'uncu metresindeki beton basamakta bulundu. İhbarla bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla Fatma Ballı su kuyusundan çıkarıldı. Ballı'nın su kuyusuna düşerek öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Ballı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#İzmir#Ödemiş#Su Kuyusu

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