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İzmir'de korkunç olay: Evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı! Hastanede hayatını kaybetti

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#Ayı Saldırısı#İzmir#Seferihisar
İzmirde korkunç olay: Evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı Hastanede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 13:43

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, balkonunda uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Gültaş, ağır yaralandı. Osman Gültaş, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş’ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmirde korkunç olay: Evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı Hastanede hayatını kaybetti

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Gültaş, bu sabah hayatını kaybetti.

Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmirde korkunç olay: Evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı Hastanede hayatını kaybetti

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Ayı Saldırısı#İzmir#Seferihisar

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