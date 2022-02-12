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İzmir'de korkunç olay... Emniyet kemeriyle boğarak öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

#İzmir#Karabağlar#Cinayet
İzmirde korkunç olay... Emniyet kemeriyle boğarak öldürdü İfadesi ortaya çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket A. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Buket A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Buket A., kendisine kötü davrandığı için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini söyledi.

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Olay, önceki gün 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket A. arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A., sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası Hakkı Öz'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün ikindide Menderes ilçesinde toprağa verildi.

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ALKOL ALIP, TARTIŞMIŞLAR

Bu arada, olayın ardından evinin yakınlarında yakalanıp gözaltına alınan Buket A.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Buket A.'nın ilk ifadesinde, Hakkı Öz ile dini nikahlı olarak birlikteliğinin bulunduğunu belirterek, "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık" diyerek, onu öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

 

TUTUKLANDI

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Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket A. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#İzmir#Karabağlar#Cinayet

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