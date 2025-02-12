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İzmir'de korkunç olay! Denize düşerek boğuldu

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#İzmir #Konak#Boğulma
İzmirde korkunç olay Denize düşerek boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 16:40

İzmir'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen 44 yaşındaki Hüseyin Etli, dengesini kaybedip düştüğü denizde boğuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Kordon Boyu'nda meydana geldi. Denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin, boğulduğu belirlendi. Ekipler, ölen kişinin alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Etli olduğunu tespit etti. Etli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Etli'nin dengesini kaybedip denize düştüğü, bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#İzmir#Konak#Boğulma

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