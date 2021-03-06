İzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladı

Olay, saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi 806 Sokak'ta meydana geldi. Evde, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.'yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Türkettin A.'yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Türkettin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.