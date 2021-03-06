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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- 
Haber Giriş: 06.03.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladı

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İzmir'de korkunç olay! Babasını defalarca bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Erkan A., tartıştığı babası Türkettin A.'yı bıçakladı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Türkettin A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi 806 Sokak'ta meydana geldi. Evde, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.'yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Türkettin A.'yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Türkettin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 

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