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İzmir'de korkunç olay! Avukat Zeliha Ay hayatını kaybetti

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#İzmir#Avukat#Polis
İzmirde korkunç olay Avukat Zeliha Ay hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:12

Avukat Zeliha Ay (37), erkek arkadaşı C.Y. ile kaldığı evde, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. İzmir'de polis merkezine götürülen astsubay C.Y.'nin ifadesi ise ortaya çıktı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmirde korkunç olay Avukat Zeliha Ay hayatını kaybetti

C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak Ay'ın bugün öğle namazında Aydın İncirliova'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İzmir#Avukat#Polis

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