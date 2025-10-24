×
İzmir'de korkunç olay! Anne-baba ve oğulları evde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 20:25

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Olay, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi.

Torbalı'da yaşayan Mehmet Avcı, annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor. Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

