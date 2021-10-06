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İzmir'de korkunç olay! 96 yaşındaki annesini canice öldürdü

#Cinayet#İzmir#Fatma Saman
İzmirde korkunç olay 96 yaşındaki annesini canice öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Mehmet Saman (74), annesi Fatma Saman’ı (96) başına taşla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak’ta iki katlı evin alt katında meydana geldi. Emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma Saman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Saman ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Saman ile annesi arasında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

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#Cinayet#İzmir#Fatma Saman