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İzmir'de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu

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#İzmir#Kerem Çelik#İnşaat
İzmirde korkunç olay 6 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 16:53

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir inşaatın havuzunda Kerem Çelik'in (6) cesedi bulundu. İnşaatın sahibi Metin P., gözaltına alındı.

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Olay, dün Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi.

İzmirde korkunç olay 6 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu

Çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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#İzmir#Kerem Çelik#İnşaat

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