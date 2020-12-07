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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç kaza! Yolda yürüyen iki kadını ezdi...

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İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoparka girdi. Otomobil yürüyen 2 kadın ile park halindeki cipe çarptı. Kazada kadınlardan 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden A.E., 09 SK 177 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, aniden yola fırlayan yaya nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyere çarptı. Bariyeri yıkan otomobil, otopark alanında yürüyen 2 kadına ardından da park halindeki cipe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınlardan birinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı diğer kadın ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmirde korkunç kaza Yolda yürüyen iki kadını ezdi...

İzmirde korkunç kaza Yolda yürüyen iki kadını ezdi...


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