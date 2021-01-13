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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 05:45 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç kaza! Trenin altında kaldı

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İzmir'de korkunç kaza! Trenin altında kaldı
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İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Akıncılar Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Abdulkadir Balkan'a (22) çarptı.

Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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