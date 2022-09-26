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İzmir'de korkunç kaza! Raylara fazla yaklaşan kadına yük treni çarptı

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#İzmir#Tren#Kaza
İzmirde korkunç kaza Raylara fazla yaklaşan kadına yük treni çarptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 20:33

İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşan Fatma P.'ye (65), yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Fatma P., ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Rayla mesafesini korumadığı iddia edilen Fatma P.'ye yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen kadın, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma P.'nin, kalbinin durduğu ancak sağlık ekiplerinin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırıklar olduğu ve bir ayağının ise çarpmanın etkisiyle kırıldığı bildirilen kadının tedavisi sürüyor.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmirde korkunç kaza Raylara fazla yaklaşan kadına yük treni çarptı

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#İzmir#Tren#Kaza

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