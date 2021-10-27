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İzmir'de korkunç kaza! 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

#İzmir#Kaza#Ölüm
İzmirde korkunç kaza 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR’in Bergama ilçesinde, motosikletle çarpıştıktan sonra şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 kardeş öldü, motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Bergama İvrindi Karayolu 1 Çıtköy kavşağında meydana geldi. Aliağa ilçesinde özel bir demir çelik fabrikasında çalışan Harun Karışmaz (36), beraberinde ağabeyi Bayram Karışmaz (41) ile Bergama’da oturan ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Harun Karışmaz yönetimindeki 35 AU 0412 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Can Şengür yönetimindeki 35 AIH177 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Harun Karışmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapınca otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Durmaz yönetimindeki 19 DV 339 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

İzmirde korkunç kaza 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Harun ve Bayram Karışmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmirde korkunç kaza 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

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