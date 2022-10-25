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İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü

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#İzmir#Kaza#TIR
İzmirde korkunç kaza: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 05:12

İzmir’in Bornova ilçesinde hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 23.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Riza Baran (62) idaresindeki hafif ticari araç, Bornova istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde park halinde bulunan S.Ç. yönetimindeki TIR'a arkadan ok gibi saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Riza Baran, 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından 62 yaşındaki adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmirde korkunç kaza: 1 ölü

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Öte yandan, hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, TIR sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmir#Kaza#TIR

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