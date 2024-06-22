×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de korkunç cinayet: Konuşmak için çağırdı, öldürdü! Son paylaşımı dikkat çekti

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Kadın Cinayeti#İzmir
İzmirde korkunç cinayet: Konuşmak için çağırdı, öldürdü Son paylaşımı dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 14:13

İzmir'in Konak ilçesinde R.K. (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi R.K.’nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı konuşmak için dışarı çağırdı. R.K., dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

İzmirde korkunç cinayet: Konuşmak için çağırdı, öldürdü Son paylaşımı dikkat çekti

Haberin Devamı

Kahraman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli R.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cinayet şüphelisi R.K.’nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, eşi Fatma Kahraman'ı, konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldüren eşi Rıdvan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Kadın Cinayeti#İzmir

BAKMADAN GEÇME!