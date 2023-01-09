Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de korkunç cinayet! Çocuklarının gözleri önünde vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kadın Cinayeti#Necmiye Vural
İzmirde korkunç cinayet Çocuklarının gözleri önünde vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 02:24

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşından ayrılmak isteyen 40 yaşındaki kadın, kendisini rahatsız eden zanlının tabancayla ateş etmesi sonucu çocuklarının gözleri önünde vurularak yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9594 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.’dan ayrılmak isteyen 40 yaşındaki Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, M.A., polis ekiplerince Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde olayı ret ettiği fakat devam eden sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Kadın Cinayeti#Necmiye Vural

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu