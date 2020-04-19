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AA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 01:01,Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç cinayet! Başını taşla ezdi

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İzmir'de korkunç cinayet! Başını taşla ezdi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde M.I, bir çay bahçesinde buluştuğu Ümit Arınç'la (44) tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.I, yerde bulduğu taşla Arınç'ın başına defalarca vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmirde korkunç cinayet Başını taşla ezdi

İzmirde korkunç cinayet Başını taşla ezdi

İzmirde korkunç cinayet Başını taşla ezdi

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