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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) -
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

İzmir'de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi

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İzmir'de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi faciayı önledi. Kısa sürede yayılan alevlerin arasına tereddüt etmeden dalan bekçilerin çabasıyla mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ise ev kullanılmaz hale geldi.

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  • İzmirde korku dolu anlar Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi
  • İzmirde korku dolu anlar Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi
  • İzmirde korku dolu anlar Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi
  • İzmirde korku dolu anlar Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bugün saat 03.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi'nde bulunan Ferhat Demir'e ait 2 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan gece kartalları (bekçi), dumanı  fark ederek müdahalede bulundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren bekçiler, evden çığlık seslerini duyunca içeriye girdi. Kısa sürede yayılan alevlerin arasına tereddüt etmeden dalan bekçilerin çabasıyla mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi.

İzmirde korku dolu anlar Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, alev topuna dönen yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

İzmirde korku dolu anlar Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi



Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklanan arıza sonucu çıktığı tespit edildi. 

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