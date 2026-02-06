×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de köprüden geçen araç sele kapıldı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Sel#Kaza
İzmirde köprüden geçen araç sele kapıldı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 17:58

İzmir'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 2'si kurtulurken 2'si hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

İzmirde köprüden geçen araç sele kapıldı: 2 ölü

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. 

İzmirde köprüden geçen araç sele kapıldı: 2 ölü

Haberin Devamı

OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

İzmir'in Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama- kurtarma çalışmalarına son verildi.

İzmirde köprüden geçen araç sele kapıldı: 2 ölü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Sel#Kaza

BAKMADAN GEÇME!