×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 'kooperatif' soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Zimmet#Gözaltı
İzmirde kooperatif soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 08:51

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne ilişkin "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Aslanoğlu, tutuklu yargılandığı İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının "kooperatif" davasında 14 Ekim'de tahliye edilmişti.

Gözden Kaçmasın16 ilde sarı kodlu alarm: Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı16 ilde sarı kodlu alarm: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYalovada DEAŞ operasyonu Polise ateş açıldı: 7 polis yaralıYalova'da DEAŞ operasyonu! Polise ateş açıldı: 7 polis yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Zimmet#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!