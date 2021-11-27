İzmir'de konutlar teslim

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ÇARESİZ BIRAKMADIK

“İzmir’de depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Bakanlarımızla AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere, STK’larımızla sadece İzmir’in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin afet müdahale planına sahiptir. Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanlar olduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz faaliyetini başlatabiliyoruz.

YILI DOLMADAN

Yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. İzmir’de de bu mekanizmayı işlettik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya’da bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettiysek, İzmir’de de aynısını yaptık.

SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ

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İzmir depreminin ardından Bayraklı’da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Bornova Eğridere’deki 31 köy evi ile birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz.





GENÇLERE KÜTÜPHANE SÖZÜ

Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Gençlik merkezindeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan Tekel fabrikasını içinde kütüphane ve müzesi olan kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah bu hizmeti en kısa sürede sizlere kazandıracağız.”

GÖLGELENMESİNE İZİN VERMEYİN

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Erdoğan konuşmasında muhalefeti şöyle eleştirdi: “Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir’de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz.

İZMİR ADINA SAMİMİ ÜZÜNTÜM

Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına İzmir’in hangi derdine derman olacak talimatı vermiştir? Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atma cinliği dışında yaptıkları herhangi bir iş var mıdır? Amacım kesinlikle siyasi polemik değildir. İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Bay Kemal’in, CHP’nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin.”

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VATANDAŞLARA: RİSKLİ YAPILAR ACİL DÖNÜŞÜME

Erdoğan vatandaşlara “Her yıl 20-25 kere, büyüklüğü 5’ten fazla deprem yaşıyoruz. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binaları dönüşüme tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 330 bin dönüşüm projesinin inşası devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum” diye seslendi.

EKONOMİDE GERİ ADIM YOK

Erdoğan ekonomi programıyla ilgili de şöyle konuştu: “CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların döneminde gecelik yüzde 7500’leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı?

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127 MİLYAR DOLAR

Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık. İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şimdi 127 milyar dolar.

BU FAİZLER DÜŞECEK

IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara ‘Dünya ekonomisi 5’ten büyüktür’ diyerek karşı çıkıyoruz. Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

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Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış... Bunların hiçbiri insanımızın geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır.

DAHA İYİ ÜCRET

Bu ekonomi politikasını akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. 19 yıldır hazırlık yapıyoruz. Şimdi şirketlerimiz daha çok kazanacak. Çalışanlarımız daha iyi ücret alacak. Esnafımız daha iyi kazanacak. Ülkemizdeki bireylerin eli bolluk içinde olacak. Türkiye büyüyecek, gelişecek.”

YATIRIM TUTARI 750 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından inşa edilen deprem konutlayla ilgili şu bilgileri verdi: “Sadece bu 3 mahallemizdeki inşaatların yatırım tutarı 750 milyon liradır. Rezerv alanında ise 1.5 milyar lira yatırım bedeli olan, 3 bin 649 konut ve 51 dükkan yapıyoruz. İlk etabı oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız. 2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları da 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk 2 yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksidi aylık 740 liradan, 3+1 konutların taksidi 1020 TL’den başlayacak. Kiradan düşük fiyatla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.”