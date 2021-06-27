İzmir'de konservatuvar öğrencisi Berna Özcan'dan acı haber geldi! Sahte içki şüphesi...

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, iddiaya göre dün gece Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içti. Genç kız, sabah saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.

Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berna Özcan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN 6 ÖLÜM

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün aralarında bir kadının da bulunduğu 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 6'ya yükseldi. Hastanede tedavi altına alınanlarının sayısı da 8'i entübe halde olmak üzere 15'e çıktı.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇTİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu'da sahte içkiden zehirlenme olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polis, aralarında 6 iş yeri ve bir evin de olduğu 11 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 52 litre sahte içki, 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 20 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirip, önce 4 kişi gözaltına aldı. Polis, gözaltına alınan 4 şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda sahte içkilerin ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin Metin D. tarafından yapıldığını tespit etti. Metin D.'nin evi, eklentileri ve deposunda yapılan aramalarda 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi. Metin D. de gözaltına alındı.

Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G. için ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmaları emniyette süren 3 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi

AYNI MARKA ŞİŞE DETAYI

​Çorlu'da sahte içki bulunan pet şişelerin tümünde bir firmanın aynı marka şişelerinin kullanıldığı belirlendi. Tedavi görenlerin evlerinde, büfelerde, dağıtım deposunda aynı şişeleri bulan polis, bu konuda da araştırmasını kapsamla sürdürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara