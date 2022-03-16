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İzmir'de kızıl gökyüzü merak uyandırdı, sosyal medya bunu konuştu! Herkesin merak ettiği soruya açıklama geldi

#İzmir#Kızıl Gökyüzü#Sahra Çölü Tozu

İzmir’de gün doğarken kızıl renge bürünen gökyüzü şaşkınlık yarattı. İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını ve tedirginliklerini dile getirdi. Herkesin nedenini merak ettiği soruya yanıt geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte bu sabah gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini anlattı.

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İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çok sayıda kişi de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzünün rengi bazılarını ise tedirgin etti.

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci , kızıl gökyüzünün bir doğa olayı olduğunu belirtti.

İzmirde kızıl gökyüzü merak uyandırdı, sosyal medya bunu konuştu Herkesin merak ettiği soruya açıklama geldi

Prof. Dr. Yaşar, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz. Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor. Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bahar alerjisine neden olur. Partiküllü maske takılmalı" diye konuştu.

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İzmirde kızıl gökyüzü merak uyandırdı, sosyal medya bunu konuştu Herkesin merak ettiği soruya açıklama geldi

Prof. Dr. Doğan Yaşar

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