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İzmir'de kıyıdaki beton duvara yolcu gemisi çarptı! İZDENİZ'den açıklama geldi

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#İzmir#Polis#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 16:04

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi açıklarında arıza nedeniyle kontrolden çıkan yolcu gemisi kıyıdaki beton duvara çarptı. İZDENİZ'den alınan bilgiye göre yolcusu olmayan gemide küçük çaplı hasar oluştu.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) filosuna ait '9 Eylül' adlı yolcu gemisinin ana makinesinde; seyir sırasında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle kontrolden çıkıp, kıyıya doğru ilerleyen ve içinde yolcu olmayan gemi, kıyıdaki beton duvara çarptı. Personelin iyi olduğu bildirilirken, arızalanan gemi Bostanlı İskelesi'ne çekildi.

İZDENİZ yetkilileri, ana makinede yaşanan anlık arıza nedeniyle boş gemide küçük çapta hasar oluştuğunu ancak sahilde herhangi bir zarar meydana gelmediğini söyledi. Yetkililer, ayrıntılı incelemeden sonra geminin en kısa sürede düzenli seferlere devam edeceğini belirtti

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#İzmir#Polis#Deniz

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