MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de kısıtlamayı ihlal edip kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza
GeriGündem İzmir'de kısıtlamayı ihlal edip kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

İzmir'de kısıtlamayı ihlal edip kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de kısıtlamayı ihlal edip kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittikleri çay ocağında kumar oynayan 24 kişiye toplam 108 bin 981 TL ceza kesildi.

Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren, İ.Ö.'nün işlettiği çay ocağında bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kumar oynadığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kişinin kumar oynadığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 24 kişiye 108 bin 981 TL ceza kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi