×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 'Kıranlar' suç örgütüne operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Tire#Suç Örgütü
İzmirde Kıranlar suç örgütüne operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 11:40

İzmir'in Tire ilçesinde 'Kıranlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Haberin Devamı

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunda 'Kıranlar' olarak bilinen ve İzmir genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları, tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları, nitelikli yağma suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 18'i yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Tire#Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!