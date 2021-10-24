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İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto! Mağdurlar pankartlarla karşıladı

#İzmir#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma törenindeydi. Kılıçdaroğlu, tören alanında Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarının pankartlı protestosuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, mahalle sakinlerinden Eray Uslu'ya "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." dedi. Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

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Yurtoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tüm engelleri aşıp, İzmir'e hizmet için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bitirilen ve yapılacak projelerin hayırlı olmasını diledi.

Bu arada Karabağlar Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, ezan okunduğu sırada konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu'na seslenerek yardım istedi.

İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Mağdurlar pankartlarla karşıladı


Programda Yıldız Kenter Kültür Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi, Mobilya Akademi, Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi, Özdemir Sabancı Parkı, Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin de temeli atıldı.

KILIÇDAROĞLU, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ PROTESTO EDEN MAHALLELİLERLE GÖRÜŞTÜ

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Tören alanı girişinde, "Uzundere için sözünü tut Büyükşehir", "Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm", "Uzundere burada Tunç Soyer nerede?" şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti.

İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Mağdurlar pankartlarla karşıladı


Kılıçdaroğlu, tören öncesinde aracından inerek protestocularla görüştü.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.

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Mağduriyeti bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlara sordum, ihaleye katılan yok. Ekonomik şartlar nedeniyle, fiyatlar belli olmadığı için müteahhitler korkuyor. İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı. Hükümete 'Kardeşim fiyat istikrarını sağlayın, ihale açılıyor, Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor hiçbir müteahhit girmiyor.' deyin." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadelerini kullandı.

İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Mağdurlar pankartlarla karşıladı


Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu sene içinde ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

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Eray Uslu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere'deki 5 etaptan oluşan projenin iki etabının Aziz Kocaoğlu döneminde teslim edildiğini, Tunç Soyer’in ise bu konuyla ilgilenmediğini, Türkiye’nin örnek projesi diye lanse edilen projenin hüsrana uğradığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu’na mağduriyetlerini aktardıklarını belirten Uslu, "Bize söz verdi. Bu işi bir an önce bitireceğini, belediye ile halledeceğini söyledi. Biz kendisine güveniyoruz. Mahallenin yarısı kentsel dönüşüme sokulup bitirildi, diğer kısmı yapılmadı. 40 senelik komşularımızın 3'te 1'i yeni dairelerde, diğerleri 50 yıllık depreme dayanıksız yerlerde oturuyor. Biz bu konuda mağdur olduğumuzu ilettik." ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlardan Emine Demir de "Kılıçdaroğlu buraya temel atmaya geldi ya, buraya gelmeyecekti, bizim evlerin temelini atacaktı." şeklinde konuştu.

 

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#İzmir#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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