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İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine operasyon: 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı

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#İzmir#Kemalpaşa#Kemalpaşa Belediye
İzmirde Kemalpaşa Belediyesine operasyon: 1i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 22:03

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen kamu harcamalarında usulsüzlük operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.

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#İzmir#Kemalpaşa#Kemalpaşa Belediye

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