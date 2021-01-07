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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 03:02 | Son Güncelleme:

İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı

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İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde devrilen motosikletin sahte polis kimliği taşıdığı belirlenen sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Günay A'nın (22) kullandığı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Seferihisar kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İzmirde kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı



Günay A, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Günay A'nın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

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