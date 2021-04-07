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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-
Haber Giriş: 07.04.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

İzmir'de kayıp liseli Yağmur bulundu

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İzmir'de kayıp liseli Yağmur bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan, lise öğrencisi Yağmur Dilan Aksu (16), bir kız arkadaşının evinde bulundu.

Didim Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu, geçen pazartesi günü saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu polise kayıp başvurusunda bulunurken, bir yandan da kendi imkanlarıyla kızını aramaya başladı. Telefonunu kapattığı belirlenen Aksu, arama çalışmalarının 2'nci gününde, polis ekipleri tarafından bir kız arkadaşının ilçe merkezindeki evinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Yağmur Dilan Aksu, ailesine teslim edildi.

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