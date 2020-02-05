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DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

İzmir'de kaydedildi! Sokak ortasında ateş açtı...

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İzmir'de kaydedildi! Sokak ortasında ateş açtı...

İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfekle havaya ateş edilen kavgaya karışan 3 kişi, gözaltına alındı.

Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta önceki gün iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Araya giren çevredeki kişiler, tarafları yatıştırdı. Gruplar olay yerinden ayrılırken, paniğe kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kavgaya karışanların eşkallerini belirledi. Aralarında, pompalı tüfekle havaya ateş eden kişinin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A., H.B. ve M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmirde kaydedildi Sokak ortasında ateş açtı...

Bu arada olay, mahalleden bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 2 kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden kişiyi engellemeye çalıştığı görülüyor.

 

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