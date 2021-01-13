MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu
GeriGündem İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bipolar bozukluğu olan 66 yaşındaki Nurgül Özalp, ilçedeki bir kırtasiyede bulundu.

Örnekköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve uzun süredir bipolar bozukluğu tedavisi gören Nurgül Özalp'e telefonla ulaşamayan ailesi, eve gitti.

Evde kendileri için yazılmış bir not bulan aile, Özalp'in hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri Özalp'in bulunması için çalışma başlattı.

Özalp'in bir kırtasiyede olduğunu gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi.

Kırtasiyede bulunan kadın, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Özalp'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Daha önce de kaybolduğu bildirilen Özalp'in kırtasiyeye telefonunu şarj etmek için gittiğini söylediği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle