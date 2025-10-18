×
Gündem Haberleri

İzmir'de kataloglu dijital fuhuş çetesine operasyon! 19 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 11:23

İzmir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 11'i yabancı uyruklu 19 mağdur kadın kurtarıldı, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin illegal internet siteleri üzerinden fuhuş ilanları yayınladıkları, bu ilanlarda yer alan kadınların fotoğraflarının dijital katalog haline getirildiği tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte fuhuş ağı kurduğu belirlenen şebeke belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Teknik Takip ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekiplerince "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

DİJİTAL KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin illegal internet siteleri üzerinden fuhuş ilanları yayınladıkları, bu ilanlarda yer alan kadınların fotoğraflarının dijital katalog haline getirilerek müşterilere gönderildiği, ayrıca fuhuş gelirlerinin "ilancı", "konumcu" ve "mağdur kadınlar" arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim günü İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli konumundaki 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

19 KADIN KURTARILDI

Soruşturma kapsamında ayrıca 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

