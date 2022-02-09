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İzmir'de kar sürprizi! Sabuncubeli Geçidi'nde önlem alındı

#İzmir#Kar#Hava Durumu

İzmir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza bürünürken, ulaşımda aksama oldu. Bazı sürücülerin, araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Manisa bağlantısını sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı.

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Kentin yüksek kesimlerinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığının daha da düşmesiyle kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ne giden yol kapandı. Çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu yeniden ulaşıma açtı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler aldı.

İzmirde kar sürprizi Sabuncubeli Geçidinde önlem alındı


Gece saatlerinden bu yana yolda küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah saatlerinde ise trafikte aksama oldu. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.

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#İzmir#Kar#Hava Durumu

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