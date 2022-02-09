İzmir'de kar sürprizi! Sabuncubeli Geçidi'nde önlem alındı

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Kentin yüksek kesimlerinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığının daha da düşmesiyle kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ne giden yol kapandı. Çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu yeniden ulaşıma açtı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler aldı.





Gece saatlerinden bu yana yolda küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah saatlerinde ise trafikte aksama oldu. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.