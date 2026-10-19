İzmir'de kanlı kavga! Restoran sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

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Olay, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Pekşen'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan T.T.'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.