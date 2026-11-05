İzmir'de kan donduran olay: Kocasını kaynar suyla yaralayıp kendi canına kıydı

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Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Bilgi Fırat, 2 çocuğunun babası çiftçi Nazif Fırat uyurken üzerine henüz bilinmeyen nedenle kaynar su döktü. Olayın ardından evden çıkan Bilgi Fırat, yakınlardaki boş bir eve girip, balkonda kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgi Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Nazif Fırat ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Nazif Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.