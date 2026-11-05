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İzmir'de kan donduran olay: Kocasını kaynar suyla yaralayıp kendi canına kıydı

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#İzmir#Cinayet#Bayındır
İzmirde kan donduran olay: Kocasını kaynar suyla yaralayıp kendi canına kıydı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 14:53

İzmir'in Bayındır ilçesinde Bilgi Fırat (54), uyuyan eşi Nazif Fırat'ın (60) üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini astı. Yaralanan Nazif Fırat, tedavi altına alındı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Bilgi Fırat, 2 çocuğunun babası çiftçi Nazif Fırat uyurken üzerine henüz bilinmeyen nedenle kaynar su döktü. Olayın ardından evden çıkan Bilgi Fırat, yakınlardaki boş bir eve girip, balkonda kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgi Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Nazif Fırat ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Nazif Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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#İzmir#Cinayet#Bayındır

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