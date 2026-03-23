İzmir'de kan donduran olay! Genç müzisyen kalbinden bıçaklandı

#İzmir#Adli Tıp Kurumu#Polis
İzmirde kan donduran olay Genç müzisyen kalbinden bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 18:26

İzmir'in Konak ilçesinde önünü kesen gruptakiler tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen 31 yaşındaki Emre Duman'ın önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi. Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#İzmir#Adli Tıp Kurumu#Polis

