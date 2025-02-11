İzmir'de kan donduran olay! 1 yaşındaki oğlunu denize atarak öldürmeye çalıştı

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Olay dün öğle saatlerinde Seferihisar'ın Bengiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimsizlik ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kevser C., kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin bebek ile sahile geldi. Denize yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Engin bebek için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Engin bebek, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından anne Kevser C.'yi gözaltına aldı. Kevser C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.